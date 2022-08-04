ВТБ запустил льготную ипотеку по строительству домов своими силами

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Строительство частного дома

ВТБ распространил условия льготной ипотеки на строительство частных домов и покупку участка для самостоятельного возведения объекта, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка. Для получения ипотеки по ставке от 6,3% нужно предоставить заявление о стоимости строительства и проект возводимого объекта.

По данным ДОМ.РФ, около 70% частных домов россияне строят без привлечения профессиональных подрядчиков. Такой подход <...> не ограничивает в выборе подходящего места для стройки и позволяет реализовать индивидуальный проект, — пояснил замначальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Николай Дубакин.

Минимальная ставка 6,3% будет доступна при условии личного страхования заемщика и оформлении права собственности на дом в течение года с даты заключения кредитного договора. Остальные условия кредитования соответствуют требованиям госпрограммы льготной ипотеки: первоначальный взнос должен составить не менее 15% при сумме кредита до 12 млн рублей при строительстве в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до шести млн рублей — в других регионах. По оценке Дубакина, уже до конца этого года объем сделок по программе может достигнуть четырех млрд рублей.

Ранее риелторы предложили правительству России и Минфину увеличить сумму возврата налога при покупке жилья с нынешних 2 млн рублей до 6 млн в Московском и петербургском регионах и до 4 млн в остальных субъектах РФ, отметив, что в последний раз лимит увеличивали в 2008 году, но с тех пор цены на жилье в России в среднем выросли на 124%. По мнению экспертов, такая мера поддержит граждан, хотя и не окажет существенного влияния на рынок недвижимости и цены.