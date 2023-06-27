Стало известно, как часто россияне стали покупать жилье в Таиланде Tranio: Россияне в три раза чаще стали покупать жилье в Таиланде

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В начале 2023 года число покупок россиянами квартир в Таиланде выросло почти втрое. Об этом сообщает брокер недвижимости Tranio со ссылкой на данные Government Housing Bank (GHB).

По данным Government Housing Bank (GHB) о сделках по покупке иностранцами квартир в Таиланде за первый квартал 2023 года, россияне приобрели в азиатской стране 387 квартир, что в 2,8 раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года, — говорится в сообщении Tranio.

Согласно статистике, чаще покупать жилье в Таиланде стали также жители Китая (1747 сделок против 949 в первом квартале 2022 года), США (156 сделок против 114) и Великобритании (146 сделок против 91). Несмотря на уверенное лидерство китайцев среди всех иностранных инвесторов на рынке недвижимости Таиланда, самый высокий относительный прирост по сделкам зафиксирован среди россиян — 387 сделок против 134 годом ранее (прирост на 188%).

Из данных Tranio следует, что спрос россиян на тайскую недвижимость продолжает расти и сейчас. Так, в первом полугодии число заявок российских клиентов на покупку недвижимости в Таиланде выросло на 72% к прошлому году. Медианный бюджет составил $177 тыс., это на 5% выше прошлогоднего уровня.

52% клиентов рассматривают покупку тайской недвижимости для отдыха и сдачи в аренду, 10% — только для сдачи в аренду, 15% — для собственного переезда, а еще 11% — для сезонного отдыха, отмечают аналитики Tranio.

Ранее сообщалось, что в 2022 году больше всего заграничного жилья россияне купили в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Грузии, Испании и Греции.