Ради ВНЖ и гражданства: где чаще всего россияне покупают заграничное жилье Сколько это стоит и как найти вариант получше

Фото: Wolfgang Weinhäupl/imagebroker.com/Global Look Press

Стамбул, Турция

Больше всего заграничного жилья россияне в прошлом году купили в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщили NEWS.ru в ряде риелторских контор. Однако если с первым и вторым местом все понятно, то дальше статистика у разных риелторов отличается и преподносит немало сюрпризов. О том, в каких странах россияне предпочитают покупать квартиры, где лучше это делать для получения вида на жительство и гражданства и сколько это будет стоить, NEWS.ru расскажет в своем материале.

Страны — лидеры по числу сделок россиян

Первое место занимает Турция. Власти страны назвали рекордным число сделок россиян по покупке недвижимости в этой стране в прошлом году — речь идет о более чем 16,3 тыс. объектов жилья (около четверти от всего купленного иностранцами жилья). Как сообщили NEWS.ru в компании по продаже зарубежной недвижимости Tranio, эта страна стала лидером по числу заявок россиян на покупку зарубежного жилья, а медианный бюджет (больше и меньше которого тратили по 50% клиентов) у русскоязычных покупателей составлял €142 тыс.

Фото: Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press Дубаи, ОАЭ

Второе место у Объединенных Арабских Эмиратов. На рынке недвижимости ОАЭ львиная доля инвестиций приходится на Дубай: в эмирате больше всего районов, где иностранцы могут приобрести квартиры, дома и земельные участки в собственность, а не только в долгосрочную аренду. Власти Дубая пока не предоставили данных о сделках, но, по оценкам Tranio, россияне за прошлый год могли купить только в этом эмирате около 15 тыс. объектов недвижимости. Медианный бюджет покупателей составил €300 тыс., говорят риелторы.

Третье место по количеству запросов в Tranio заняла Грузия — только за восемь месяцев прошлого года граждане РФ приобрели в этой стране 15,2 тыс. объектов недвижимости, в том числе 13,2 тыс. квартир. По оценкам Tranio, общий годовой итог, скорее всего, превысил 20 тыс. объектов. Но здесь медианный бюджет русскоязычных покупателей уже значительно меньше — €80 тыс.

Четвертое место занимает Испания. По данным властей страны, на долю россиян по итогам 9 месяцев 2022 года приходилось 1,43% всех сделок с недвижимостью, или всего 738. Один из факторов — власти Испании не приостановили выдачу «золотых виз» за инвестиции в недвижимость для граждан РФ в отличие от нескольких других стран. По данным Tranio, медианный бюджет русскоязычных клиентов на покупку недвижимости в Испании в 2022 году увеличился до €220 тыс., годом ранее он составил €200 тыс.

В Греции, напротив, выдачу россиянам «золотых виз» в прошлом году приостановили. Тем не менее она на пятом месте. По данным властей, к концу первого полугодия 2022 года активная инвестиционная виза Греции была у 431 россиянина — это на 28% меньше, чем в декабре 2021 года. Тем не менее сохранился спрос на недвижимость в Афинах, говорят в Tranio. Медианный бюджет русскоязычных покупателей в Греции в прошлом году составил €250 тыс.

Фото: Pius Koller/imagebroker.com/Global Look Press Бангкок, Тайланд

Шестое место занял Таиланд. По данным жилищного банка страны, за 9 месяцев 2022 года россияне купили 430 объектов жилой недвижимости и оказались на втором месте по инвестиционной активности после граждан Китая. По оценкам Tranio, за весь прошлый год россияне могли совершить более 600 сделок. Медианный бюджет русскоязычных клиентов составил €150 тыс.

Седьмое место у Кипра. По данным властей острова, за прошлый год недвижимость в стране приобрели 3,4 тыс. иностранцев (неграждан ЕС). По оценкам Tranio, около половины сделок иностранцев на рынке первичной недвижимости Кипра в 2022 году пришлось на долю россиян. Медианный бюджет русскоязычных клиентов на покупку недвижимости совпадал с требованиями программы инвестиционного ВНЖ и составлял €300 тыс.

В десятку по числу запросов на покупку зарубежной недвижимости в Tranio также попали Черногория, Франция и Италия, но статистики по ним пока нет.

Альтернативные данные

По оценкам агентства по продаже элитной недвижимости Intermark Real Estate, в топ-5 наиболее популярных стран у россиян в прошлом году вошли Турция, ОАЭ, Таиланд, Великобритания и Индонезия. Следом идут Франция, Италия, Кипр, Черногория и Португалия.

В целом можно сказать, что наибольшим спросом пользуется недвижимость в тех странах, которые доступны для россиян прямыми перелетами, где не были введены санкции и существует возможность релокации. Спрос также поддерживают такие опции, как получение ВНЖ, рассрочки от застройщиков, возможность оплатить недвижимость в рублях, — говорит партнер агентства Ирина Мошева.

Что касается популярных стран типа Грузии, Казахстана и Аргентины, то они в топ-продаж не вошли, добавляет аналитик.

Основатель компании по зарубежной недвижимости Nev Real Estate Екатерина Никитина, поясняет: Казахстан многие рассматривают как перевалочный пункт, а Аргентина находится слишком далеко от России, ее рынок еще плохо изучен гражданами РФ. В топ популярных направлений компании вошли ОАЭ, Турция, Таиланд, Бали, Гренада и Кипр. Большая часть клиентов интересуется покупкой недвижимости за рубежом с целью получения гражданства или вида на жительство, говорит Никитина.

Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look press Анатолия,Турция

Где лучше всего искать жилье для ВНЖ и гражданства

Старший партнер и совладелец компании по продаже европейской недвижимости Propriete Generale Group Иван Яринковский объясняет: Турция в 2022 году стала одним из самых востребованных направлений в Европе для получения вида на жительство — его можно получить при аренде жилья минимум на полгода (ВНЖ часто выдают на срок аренды). Однако чтобы получить гражданство, нужно купить недвижимость на сумму от $400 тыс., а срок получения паспорта составит четыре месяца. Екатерина Никитина из Nev Real Estate добавляет: гражданами станут все члены семьи, а недвижимость можно продать через три года.

Также среди лучших стран для получения вида на жительства Никитина называет ОАЭ. Там ВНЖ на два года для всей семьи (если детям нет 18) можно получить, покупая недвижимость на сумму от $205 тыс. Часть клиентов интересуется инвестициями в недвижимость Дубая и Абу-Даби, однако многие планируют переезд с семьей на постоянное проживание, говорит Никитина.

В Дубае много международных школ, высокий уровень жизни и безопасности, — добавляет она.

Также на 5–10 лет в ОАЭ можно получить «золотую визу», добавляют в Tranio. Для пятилетней золотой визы требуется стать владельцем компании с уставным капиталом не менее $136 тыс. или же компании, которая получила одобрение от бизнес-инкубаторов, аккредитованных в ОАЭ. Для десятилетней нужно купить недвижимость на сумму от $545 тыс. либо открыть компанию с таким уставным капиталом, либо вложить соответствующую сумму в инвестиционный фонд или в экономику страны. А еще на десятилетние визы могут претендовать выдающиеся ученые, профессионалы и студенты.

Партнер Intermark Real Estate Ирина Мошева также предлагает изучить условия получения ВНЖ за покупку недвижимости в Португалии (инвестиции — от €280 тыс.), Испании (от €500 тыс.), на Кипре (от €300.000), в Сербии (от $250 тыс.), Панаме и Мексике (от $300 тыс.).

ВНЖ Евросоюза для цифровых кочевников или высококвалифицированных специалистов доступен в Греции, Португалии, Испании, Финляндии, Хорватии. Программы подходят специалистам, которые хотят проживать в одной из этих стран и имеют работу за ее пределами. Также остаются доступными для россиян студенческие, рабочие и инвестиционные визы в США. А, например, в Турции и Черногории нет минимального порога для получения вида на жительство — подходит любой объект недвижимости, — заключила Мошева.

Яринковский из Propriete Generale Group выделяет Португалию и Испанию. «Золотая виза» Португалии при покупке недвижимости от €280 тыс. популярна среди инвесторов, не планирующих переезд в страну. Участнику программы не обязательно постоянно проживать здесь, а по истечении 5 лет владения недвижимостью инвестор имеет право подать документы на португальский паспорт.

Также Яринковский советует изучить условиях получения обычных резидентских виз категории D в Португалии с аналогичным правом на гражданство через пять лет.