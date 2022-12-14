РБК: доля нераспроданных квартир в новостройках достигла рекордного уровня

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Доля нераспроданных квартир в новостройках в декабре достигла рекордных 66%. Это максимальный показатель как минимум с января 2020 года, сообщает РБК со ссылкой на компанию «INFOLine-Аналитика».

По данным экспертов, это самый высокий показатель нераспроданных квартир за всю историю современного российского рынка жилья. Аналитический центр госкомпании «Дом.РФ» отмечает, что объем нераспроданного жилья в новостройках превышает 41 млн кв. м., что на 44% больше, чем в начале 2021 года. Еще 25 млн кв. м. жилья приходится на объекты, продажи в которых пока не открыты.

Причина заключается в низком спросе, который может продолжить падение на фоне возможной отмены с 2023 года льготной ипотеки в крупных городах. Также эксперты связывают большой объем нераспроданного жилья с тем, что застройщики в этом году не сбавили темпы запуска новых проектов на фоне снижения спроса.

Застройщики прогнозируют снижение продаж в случае отмены льготной ипотеке в крупных городах. Для покупателей отмена льготной ипотеке приведет к резкому росту ежемесячного платежа, который напрямую зависит от ставки по кредиту. Это может привести к падению продаж новостроек, уменьшению числа новых проектов на рынке жилья и к новому дефициту предложения в районе одного — двух лет.

Ранее директор по продажам одной из строительных компаний Максим Тарасов заявил, что число непроданных квартир в новостройках в России растет «в геометрической прогрессии». При этом российские девелоперы считают, что 2023 год будет «нормальным» для рынка первичного жилья, так как застройщики смогут сдать начатые ранее объекты.