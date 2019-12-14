https://static.news.ru/photo/7a2a9016-1eff-11ea-a982-fa163e074e61_660.jpg Фото: OPCW/flickr.com

Портал WikiLeaks опубликовал документы, связанные с применением химического оружия в Сирии. На его основании ресурс полагает, что авторы доклада миссии ОЗХО (МУФС) не работали в стране.

На WikiLeaks в субботу, 14 декабря, появился меморандум одного из членов МУФС, который был адресован главе ОЗХО Фернандо Ариасу. Там говорится, что инспекторы озабочены докладом, который не отражает, по их мнению, мнение людей, работавших в городе Дума в Сирии.

Также в меморандуме отмечается, что доклад составляла другая команда — «основная группа МУФС» — только один её член был в Думе.

Неясно, о какой стране идёт речь, за исключением того, что это, по всей видимости, не Сирия, — сообщает WikiLeaks.

Как ранее писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что опубликованное на сайте WikiLeaks письмо эксперта ОЗХО, в котором он критикует доклад ОЗХО по расследованию инцидента 2018 года в Сирии, является доказательством предвзятости выводов этой миссии.