Возмездие за Нетаньяху: новая коалиция в Израиле столкнулась с волной угроз

Израильская общая служба безопасности (ШАБАК) была вынуждена досрочно взять под охрану лидера партии «Ямина» Нафтали Беннета, который должен стать премьер-министром страны после утверждения новой коалиции. Причиной стала волна угроз со стороны правых израильских активистов, недовольных тем, что оппозиционным партиям удалось согласовать формат правительства без нынешнего премьера Биньямина Нетаньяху, лидера «Ликуда». Угрозы, как показывает опыт последних дней, носят массовый характер.

Охрану к Беннету приставил специальный отдел ШАБАК. По протоколу такие меры безопасности должны быть приняты только после того, как новая коалиция будет утверждена кнессетом (парламентом) и приведена к присяге. Однако в связи с потоком личных угроз в адрес лидера «Ямины» и его соратников руководство спецслужбы совместно с юридическим советником правительства согласовало решение выделить Беннету охранников уже после заключения коалиционных договорённостей.

Разгневанными оказались крайне правые активисты, которые выступают за то, чтобы правительство было создано с участием «Ликуда» и Нетаньяху. Масла в огонь подлили и выступления самого премьера. Так, в одном из обращений лидер «Ликуда» назвал сформированный недавно разнородный альянс «левым правительством», которое представляет «опасность для безопасности Израиля».

Коалиция действительно выглядит, как лоскутное одеяло, состоящее из малых и средних по величине партий, представляющих разные политические полюса. В альянс вошёл даже Объединённый арабский список, который защищает интересы палестинского населения. Аналитики говорят, что такая разнородная формула была бы невозможна, если бы не усталость от Нетаньяху.

Вынужденное бегство

Тамар Зандберг Gili Yaari/Global Look Press

Угрозы правых звучат в адрес не только самих политиков, решивших создать кабмин без Нетаньяху, но и их семей. Накануне с потоком таких сообщений столкнулась депутат МЕРЕЦ Тамар Зандберг, которой обещано кресло министра экологии. Причиной стало не только участие её партии в коалиции, но и предложенный Зандберг законопроект об ограничении обращения в веру несовершеннолетних. Шумная, но бесперспективная инициатива вызвала бурю возмущения среди ультрарелигиозной общественности. Градус накала был поднят и правыми сайтами, которые попытались преувеличить последствия законопроекта. На этой неделе протесты были организованы даже у дома депутата в Тель-Авиве.

Зандберг сообщила, что она на протяжении последних дней получала в личные сообщения в социальных сетях «серьёзные угрозы» — они касались в том числе её несовершеннолетней дочери — и поэтому старалась просто запереться дома.

Я нахожусь у себя из-за того, что имя моего ребёнка появилось в сообщениях. В них говорилось, что мне нужны охранники, потому что с ней что-то случится, — говорила политик 1 июня журналистам.

Позже, когда поток угроз увеличился и в социальных сетях даже появился фейковый некролог, где говорится о смерти Зандберг, политик просто покинула своё жилище. Сейчас её местоположение неизвестно.

Маргинализация оппозиции

Авигдор Либерман Gideon Markowicz-JINI/Global Look Press

Преследования получили массовый характер. Являющаяся частью «блока перемен» партия «Наш дом — Израиль» объявила , что её членам даже поступают зловещие телефонные звонки. Некоторые из анонимных преследователей обещали убить сотрудников штаба и главу организации Авигдора Либермана, бывшего министра обороны. Проверять решительность правых радикалов в партии не хотят.

Комментируя то, что происходит с представителями оппозиционного альянса, глава МЕРЕЦ Ницан Горовиц заметил, что ему вполне ясно, «почему это происходит и кто этим руководит». Все подозрения неизбежно падают на руководство «Ликуда», которое уже развернуло широкую общественную кампанию по обесцениванию и маргинализации только что сформировавшейся коалиции. Не исключено, что на фоне последнего обострения в секторе Газа негативный акцент будет сделан и на том, что в неё вошла арабская партия.

Голосование в кнессете по поводу утверждения состава только что сформированной коалиции назначено на 14 июня. Для того чтобы привести к присяге этот партийный альянс, нет острой необходимости в 61 голосе (всего в парламенте 120 кресел) — для этого будет достаточно простого большинства, однако борьба за каждого депутата, как ожидается, будет продолжаться на протяжении этих недель. «Ликуду», как обращают внимание наблюдатели, принципиально важно вывести из коалиции хотя бы одного члена. Не исключено, что моральное давление на представителей оппозиции и их семей в эти дни только возрастёт.