https://static.news.ru/photo/63230d84-31e3-11ea-956e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Handout/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американские военные, базирующиеся в Ираке, вероятно, были оповещены о запуске Ираном ракет к местам их дислокации.

Бывшие сотрудники разведки полагают, что информация о пуске ракет могла быть получена посредством системы оповещения о ракетных запусках, которую использует Вашингтон. Она включает в себя спутники, станции радиолокации, а также объект в штате Мэриленд, управляемый Агентством нацбезопасности, передаёт NBC.

Как писал NEWS.ru ранее, граждане Ирака не пострадали в результате удара со стороны Ирана по военным базам Соединённых Штатов Америки. Об этом в среду, 8 января, американским журналистам сообщили два источника в иракских службах безопасности. Ранее в СМИ была обнародована информация о нескольких пострадавших гражданах Ирака во время нападения на базу Айн аль-Асад. В настоящее время представители служб безопасности эти сведения опровергли.