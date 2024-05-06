Военэксперт усомнился в способности Ирана передавать ядерные технологии Военэксперт Кошкин: Иран может передать ядерные технологии арабским странам

Иран может передать ядерные технологии арабским странам, которые будут в этом заинтересованы, рассказал в беседе с NEWS.ru заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. По его словам, речь может идти о «мирном атоме».

Эксперт Ассоциации военных политологов призвал сначала узнать, о каких ядерных технологиях идет речь. По его словам, Иран вряд ли может похвастаться тем, что «касается не мирного атома».

А вот ядерные технологии, которые позволили бы что-то построить — может быть. Думаю, Иран передаст оружие странам арабского мира. Кто в этом заинтересован, тот и подключится. Страны Запада все воспринимают негативно, что касается Северной Кореи, России, Ирана и Китая, — заключил Кошкин.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил NEWS.ru, что стратегическое сотрудничество России и Ирана в первую очередь касается сферы обороны. Сенатор указал, что у Тегерана для Москвы есть очень много интересных разработок. По его словам, санкции США не остановили развитие страны.