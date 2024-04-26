Сенатор обозначил направления стратегического сотрудничества России и Ирана Сенатор Джабаров: у Ирана много интересных разработок для России

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Владимир Джабаров

Стратегическое сотрудничество России и Ирана в первую очередь касается сферы обороны, сообщил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Сенатор указал, что у Тегерана для Москвы есть очень много интересных разработок. По его словам, санкции США не остановили развитие страны.

Сотрудничество Ирана с Россией можно назвать стратегическим в сфере обороны. У Ирана очень много интересных разработок. Многолетние санкции, которые всему миру навязали США, не затормозили развитие этой страны. Самое интересное, что эти санкции американцы вводили в качестве мер, применяемых к агрессорам, но самым большим агрессором являются сами США. Это показывают события на Украине, на Ближнем Востоке, — сказал Джабаров.

Он также указал на разработки Ирана в области науки. По его словам, эта страна является одной из ведущих по уровню развития нефтегазовой отрасли. Сенатор предположил, что Москва может начать сотрудничество с Тегераном в области поставок современного оборудования.

Не случайно наши китайские партнеры давно приглядывались к Ирану. Я не знаю, что там конкретно за разработки, но, если бы знал, не раскрыл бы, потому что американцы будут искать любую возможность, чтобы понять, какую же новую санкцию вводить против Ирана, чтобы навредить России, — отметил он.

Сенатор назвал иранцев очень умной и продвинутой нацией и выразил уверенность, что они себя еще не раз проявят. Он также отметил, что Россия, Китай и Иран представляют собой три страны, которые с большим желанием взаимодействуют друг с другом.

Джабаров ранее заявил, что отношения России и США уже серьезно ухудшились, однако Москва не может молчать, когда дипломатов из РФ притесняют. По его словам, Москва должна создать американцам аналогичную «духоту» — ограничить передвижение их дипломатов по РФ, чтобы они сидели в посольстве и «не высовывались».