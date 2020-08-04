Власти Ливана отвергли версию о взрыве пиротехники в Бейруте

https://static.news.ru/photo/55818f12-d679-11ea-a21e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Алаеддин/РИА Новости

Глава общей безопасности Ливана опроверг версию о взрыве пиротехники в Бейруте. По его словам, это были другие взрывчатые вещества.

То, что случилось — это не взрыв пиротехники, а другие способные сдетонировать вещества, которые хранились долгое время, — цитирует главу службы безопасности ТАСС.

Во вторник, 4 августа, в районе бейрутского порта, недалеко от базы ВМС Ливана, раздался мощный взрыв. Он был настолько сильным, что сотряс жилые районы столицы Ливана. Сначала раздался хлопок, потом в небо поднялся чёрный и белый дым, а потом уже произошёл громкий взрыв. После этого взрывная волна выбила стёкла в близлежащих домах и зданиях в районе нескольких километров от эпицентра. Взрывная волна от него дошла до Кипра.

Губернатор Бейрута заявил, что в результате происшествия пострадала половина города. На данный момент мобилизованы бригады медиков. Они отправились в район порта для помощи пострадавшим.

Основные версии произошедшего — это израильский удар по складу боеприпасов, взрыв пиротехники и взрыв азотного вещества. Однако власти Израиля полностью отвергли свою причастность к инциденту.

Как писал NEWS.ru, губернатор города сопоставил взрыв с ядерными ударами по Хиросиме и Нагасаки в 1945 году.