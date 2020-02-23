https://static.news.ru/photo/d3edcab6-5620-11ea-b914-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rana Sajid Hussain/Keystone Press Agency/Global Look Press

Спортивные мероприятия в Тегеране будут проходить без зрителей из-за вспышки коронавируса в стране.

Сначала было принято решение отменить все массовые мероприятия на десять дней. Воскресенье и понедельник объявлены выходными днями во всех учебных заведениях Тегерана. Позже власти пересмотрели своё решение и не стали отказываться от проведения спортивных мероприятий, сообщает агентство IRNA.

В Иране у 28 человек был диагностирован коронавирус. Шесть заражённых умерли.

NEWS.ru сообщал, что учёные Китайской академии наук установили, что передача коронавируса от человека к человеку произошла ещё в конце ноября или начале декабря 2019 года, а затем вирус попал на рынок морепродуктов в Ухани. Из-за низких санитарных условий вирус стал распространяться там между людьми.