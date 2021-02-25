«В выверенной манере»: США возобновляют авиаоперации в Сирии

Пентагон возвращается к идее нанесения ударов по территории Сирии. В ночь на 26 февраля Вооружённые силы (ВС) США задействовали истребители F-15 для атак против, предположительно, проиранских объектов на востоке страны. Нападение было подтверждено Пентагоном, который обратил внимание на то, что операция представляет собой ответ на диверсии лояльных Ирану сил против объектов США и западной коалиции в соседнем Ираке. О том, почему Штаты выбрали сирийскую арену для ответа на угрозы в соседней стране, — в материале NEWS.ru.

Приказ о нанесении ударов был отдан лично президентом Джо Байденом, сообщил помощник главы Пентагона по связям с общественностью Джон Кирби. В результате операции на востоке Сирии было поражено несколько объектов, которые, как уверены власти США, использовались шиитскими регулярными формированиями, подчиняющимися иранцам. Американцы исходят из того, что среди боевиков есть жертвы. По словам Кирби, уничтоженные на востоке Арабской Республики объекты использовались «многочисленными проиранскими группировками, включая „Катаиб Хезболла“ и „Катаиб Сайид аль-Шухада“» для переброски своих сил из Сирии в Ирак. Эти формирования в Америке считают ответственными за систематические нападения на объекты США и международной антитеррористической коалиции на иракской территории.

Партнёры Америки по коалиции были проинформированы об операции.

Этот соразмерный военный ответ был дан наравне с принятием дипломатических мер, включая консультации с партнёрами по коалиции, — говорится в заявлении официального представителя Пентагона. — В то же время мы действовали в выверенной манере, стремясь к деэскалации ситуации на севере Сирии и в Ираке.

Кирби подчеркнул: нападение посылает «ясный сигнал», что администрация президента Байдена будет защищать как американских граждан, так и членов коалиции. Регулярные теракты в Ираке в эпоху Дональда Трампа привели к тому, что США даже рассматривали возможность закрытия своих военных и дипломатических объектов и «переезда» в Иракский Курдистан, чтобы, с одной стороны, надавить на Багдад, с другой — обезопасить себя: автономный регион на севере республики, как считается, лучше защищён от подобных атак.

Комментируя ночной инцидент, министр обороны США Ллойд Остин, в свою очередь, уверил, что ВС нанесли удар именно по тем, кто несёт ответственность за нападения на американцев в Ираке. Речь идёт о целой серии диверсий в этом году, одна из которых прогремела совсем недавно — 22 февраля, когда дипломатический квартал (так называемая «зелёная зона») Багдада подвергся ракетному обстрелу. Другая громкая атака со стороны проиранских сил произошла также в этом месяце — удар пришёлся на район аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане, где расположена американская военная база. Тогда в результате диверсии погиб один гражданский служащий и один военный ВС США, несколько американских специалистов получили ранения.

Nayef Alaboud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Концентрация проиранских сил на востоке Сирии в последние месяцы возросла во многом благодаря тому, что их традиционные места дислокации стали активнее простреливаться израильской авиацией. Несмотря на критику подобных операций со стороны РФ, самолёты Армии обороны еврейского государства по-прежнему свободно ведут атаки как на соседствующий с израильтянами южный регион Сирии, так и на другие провинции. В связи с этим сообщалось, что шиитские иррегулярные формирования пытаются переместиться поближе к границе с Ираком, хотя и эту зону вряд ли можно назвать абсолютно безопасной.

Возмездие за ситуацию в Ираке, но на сирийской территории можно назвать очень расчётливым решением: любые военные операции в Ираке будут неизбежно использованы местными политиками для спекуляций на теме необходимости полного вывода американских сил из республики. Сирийский же театр боевых действий таких рисков не представляет. Противоречия в этом контексте возникают главным образом с российской стороной, которая считает авиарейды США лишёнными законных оснований. В случае если американская сторона будет чаще использовать свои военные возможности против позиций проиранских сил в Сирии, Москве и Вашингтону придётся больше задействовать соответствующие каналы деконфликтации.

Байден является сторонником стратегии «контртерроризм плюс», которая предполагает, что упор в борьбе с террористическими группировками на Ближнем Востоке должен быть сделан не на полномасштабное военное присутствие, а на ситуативное применение сил специального назначения при качественной воздушной поддержке. Вероятно, соответствующая стратегия с этого дня будет работать и в отношении тех шиитских группировок, которые принято связывать с Ираном.