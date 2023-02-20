В Турции сообщили о новых жертвах землетрясения в Хатае МВД Турции: три человека погибли, 213 госпитализированы после землетрясений в Хатае

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По меньшей мере три человека погибли в результате новых землетрясений, произошедших в понедельник, 20 февраля, в турецкой провинции Хатай. Еще 213 пострадавших госпитализированы. Об этом сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу, его слова приводит РИА Новости.

Трое граждан погибли, 213 граждан были доставлены в больницы. Поисково-спасательные операции продолжаются в трех местах. Получено 42 сообщения, по всем проведена инспекция. По 39 сообщениям проблем нет, — рассказал Сойлу.

Ранее сообщалось об одной погибшей женщине и восьмерых пострадавших.

В понедельник, 20 февраля, на юго-востоке Турции произошли два землетрясения. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям страны, магнитуда толчков составила 6,4 и 5,8, они зафиксированы с разницей в 17 минут. СМИ сообщали, что в районе Дефне провинции Хатай есть разрушенные дома.

Также толчки ощущались в Египте, Израиле, на Кипре, в Ливане и Сирии.