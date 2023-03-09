В Турции обнаружили вирус ящура у рогатого скота Минсельхоз Турции: объявлен карантин на восьми предприятиях, где выявлен ящур

Фото: Tunahan Turhan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ящур обнаружен на восьми турецких предприятиях ​​у крупного рогатого скота, сообщило местное министерство сельского и лесного хозяйства на своем сайте. Сейчас ведомство форсирует вопрос поголовной вакцинации. Предприятия, где была выявлен вирус.

В результате кропотливой работы в полевых условиях выявлен первый случай ящура серотипа САТ-2. Все меры, включая оцепление-карантин, приняты на восьми предприятиях, где в настоящее время выявлены заражения. 8 марта 2023 года во Всемирную организацию здравоохранения животных было направлено соответствующее уведомление, — говорится в сообщении министерства.

Вакцинацию животных планируют начать уже в четверг 9 марта. Национальный центр по контролю за заболеваниями отслеживает все перемещения животных, подверженных ящуру.