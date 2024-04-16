В Совфеде высказались о применении Ираном гиперзвукового оружия Сенатор Бондарев: применение гиперзвукового оружия Ираном не подтвердилось

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сообщения о том, что Иран применил против Израиля гиперзвуковое оружие, не подтвердились, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Он напомнил, что у таких вооружений есть ряд технических требований, однако в ходе атаки по израильской территории 14 апреля они не были выполнены.

Иран обладает хорошим научно-техническим потенциалом, подтверждающимся достижениями практически во всех областях экономики страны, включая и военно-промышленный комплекс. Гиперзвуковое оружие должно отвечать и соответствовать ряду критериев и требований, чтобы называться таковым. По результатам проведенных ответных атак Израиль не подтверждает применение Ираном гиперзвукового оружия, — заявил Бондарев.

Разработкой гиперзвукового оружия, добавил парламентарий, сейчас заняты практически все развитые страны Запада, включая США. Однако их разработки, несмотря на то что Штаты развязали на планете огромное количество конфликтов за последние сто лет, почему-то никого не тревожат, заметил он.

Ранее экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев сказал, что к заявлениям Ирана о применении гиперзвукового оружия при атаке на Израиль 14 апреля надо относиться с большой осторожностью, поскольку прямых подтверждений этому пока нет. По его словам, к гиперзвуковым можно отнести лишь те боеприпасы, которые летят на скоростях выше 5 Маха на всей траектории полета.