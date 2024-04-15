Военэксперт усомнился в наличии гиперзвуковых ракет у Ирана Военэксперт Хатылев: наличие гиперзвукового оружия у Ирана не подтверждено

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К заявлениям Ирана о применении гиперзвукового оружия при атаке на Израиль 14 апреля надо относиться с большой осторожностью, поскольку прямых подтверждений этому пока нет, сказал NEWS.ru экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев. По его словам, к гиперзвуковым можно отнести лишь те боеприпасы, которые летят на скоростях выше 5 Маха на всей траектории полета.

Нужно, конечно, относиться к этому осторожно и аккуратно в том смысле, что это только заявление. Насколько я понимаю, на сегодняшний день наши компетентные органы, в том числе разведка, а также Израиль не подтвердили, что применялось гиперзвуковое оружие. Значит, слова о том, что у Ирана имеется гиперзвуковое оружие и оно будет применяться, не подтверждены, — сказал Хатылев.

Он отметил, что основными свойствами такого оружия являются постоянно высокая скорость полета и при этом возможность управления ракетой на курсе. По мнению Хатылева, сказать такое про иранские ракеты пока нельзя.

Что такое гиперзвук? На всем участке применения у ракеты скорость более 5000 км/ч, а не на отдельном участке: восходящей, нисходящей или переломной траектории. На сегодняшний день четкого понимания, что данный тип ракеты имеет гиперзвуковую скорость на всем маршруте полета к цели, нет, — пояснил Хатылев.

Ранее сообщалось, что военные эксперты предположили использование Ираном для атаки на Израиль ударных беспилотников «Шахед-136», которые несут около 20 кг взрывчатки, и крылатых ракет Х-55 с дальностью действия до 3000 км. Кроме того, не исключено, что применялись ракеты «Павех» с дальностью действия до 1650 км.