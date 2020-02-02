https://static.news.ru/photo/4b43825c-45ca-11ea-a372-fa163e074e61_660.jpg Фото: Freejamesfoley.Org/Ropi/Global Look Press

В Сирии несколько журналистов пострадали во время освещения боевых действий в Алеппо.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на местный телеканал Al Ekhbariya, репортёры были ранены, когда освещали наступление сирийской армии в районе Эль-Караси.

Гражданство журналистов, их состояние и обстоятельства ранения пока неизвестны.

Ранее также сообщалось о девяти погибших мирных жителях в результате авиаудара на северо-западе Сирии. Семеро погибших являются членами одной семьи из Идлиба. Чьи вооружённые силы нанесли авиаудар, не уточняется.

Как писал NEWS.ru, журналистка RT Вафа Шабруни получила тяжёлые ранения при съёмке складов боеприпасов, оставленных боевиками во время отступления из города Мааррет-эн-Нууман в провинции Идлиб. В настоящее время девушка находится в петербургской клинике при Военно-медицинской академии.