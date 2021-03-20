В Минобороны Турции обвинили ВС Сирии в ударе по госпиталю в Идлибе

https://static.news.ru/photo/eef1ec1a-8a3c-11eb-8b0f-96000091f725_660.jpg Фото: tcsavunma/twitter.com

Вооружённые силы Сирийской Арабской Республики нанесли артиллерийский удар по госпиталю в провинции Идлиб. Об этом говорится в заявлении Министерства национальной обороны Турции.

Режим Асада вновь атаковал невинных сирийских мирных жителей. В результате ударов артиллерии по населённому пункту Эль-Атариб в Идлибе были убиты пять мирных жителей, включая ребёнка. Режим вновь совершил преступление против человечности, нанеся удары по госпиталю, в результате которых также получили ранения ещё 10 человек, — приводит ТАСС выдержку из распространённого коммюнике турецкого военного ведомства.

Накануне в городе Эль-Баб северного пригорода Алеппо прогремел мощный взрыв. Ранее в этом же городе взорвался заминированный автомобиль, спровоцировав сильный пожар. В результате этого происшествия были ранены несколько человек.

Как сообщал NEWS.ru, на территории Сирии с начала вооружённого конфликта в ходе российской военной операции погибли 112 военнослужащих из РФ. Россия начала проводить операцию в Сирии в сентябре 2015 года.