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Представители министерства иностранных дел Сирии в четверг, 23 января, подтвердили факт смерти министра иностранных дел страны Валида аль-Муаллема.

Отмечается, что официальная нота относительно кончины политика будет обнародована позже.

Об этом на своей официальной странице в социальной сети сообщил дипломат Нассиф Хитти.

МИД Сирии подтверждает смерть министра Валида аль-Муаллема. Официальная нота будет обнародована позже, — написал политик в Twitter.

Syrian Foreign Ministry confirms the death of Minister Walid al Muallem. An official Note to be released soon. — Nassif Hitti (@NassifHitti) January 23, 2020

Ранее NEWS.ru передавал, что США в убийстве иранского генерала Касема Сулеймани во время его нахождения в Ираке могли помогать сирийцы. Расследование сосредоточилось на сотрудничестве с информаторами в аэропортах Дамаска и Багдада.