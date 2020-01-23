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Михаил Щипанов
Представители министерства иностранных дел Сирии в четверг, 23 января, подтвердили факт смерти министра иностранных дел страны Валида аль-Муаллема.
Отмечается, что официальная нота относительно кончины политика будет обнародована позже.
Об этом на своей официальной странице в социальной сети сообщил дипломат Нассиф Хитти.
МИД Сирии подтверждает смерть министра Валида аль-Муаллема. Официальная нота будет обнародована позже, — написал политик в Twitter.
МИД Сирии подтверждает смерть министра Валида аль-Муаллема. Официальная нота будет обнародована позже, — написал политик в Twitter.
Syrian Foreign Ministry confirms the death of Minister Walid al Muallem. An official Note to be released soon.— Nassif Hitti (@NassifHitti) January 23, 2020
Syrian Foreign Ministry confirms the death of Minister Walid al Muallem. An official Note to be released soon.
Ранее NEWS.ru передавал, что США в убийстве иранского генерала Касема Сулеймани во время его нахождения в Ираке могли помогать сирийцы. Расследование сосредоточилось на сотрудничестве с информаторами в аэропортах Дамаска и Багдада.
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Новое учебное заведение для детей старшего школьного возраста, появившееся в столице Ирака Багдаде, назвали в честь заместителя главы шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса.
Влиятельный командир был убит 3 января в ходе спецоперации Соединённых Штатов в районе багдадского аэропорта вместе с главой спецподразделения «Кудс» Касемом Сулеймани и другими высокопоставленными иранскими военными.
Как писал NEWS.ru,...
В МИД Сирии подтвердили смерть министра Валида аль-Муаллема