В Ливане зафиксировали рекордный рост новых случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/3aa9dab2-df9f-11ea-b593-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/dpa/global Look Press

Чрезвычайная ситуация после взрыва в Бейруте привела к резкому росту числа заболеваний коронавирусом в стране.

Как рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Хамад Хасан, впервые с 21 февраля в стране за один день было инфицировано 397 человек, скончались три человека.

Инкубационный период болезни около двух недель. Так что те, кто игнорировал ношение масок и социальную дистанцию, в том числе во время антиправительственных митингов, могут пополнить ряды заражённых, — отметил он.

Хасан также добавил, что в настоящее время Минздрав в сотрудничестве с муниципальными властями изолирует жилые кварталы, которые стали очагами заражения. В частности, были блокированы кварталы Тарик-эль-Джадида, в Баабде — Бурдж-эль-Баражна, в Триполи на севере Ливана — Баб-Таббана. Кроме того, были перекрыты въезды в город Барджа к югу от Бейрута.

Если ситуация не изменится в течение двух недель в лучшую сторону, мы будем вынуждены ввести повсеместный режим изоляции, — цитирует чиновника ТАСС.

В ВОЗ сообщили, что к таким последствиям могли привести многочисленные протесты и смягчение мер предосторожности, связанных с COVID-19. Всё это повысило вероятность ещё более высоких показателей передачи вируса.

Всего в Ливане выявлено 8442 случая заражения коронавирусом, свыше 2650 пациентов поправились, зафиксировано 97 летальных исходов. Местным медикам помогают российские специалисты. Как писал NEWS.ru, прибывшие с МЧС РФ сотрудники Роспотребнадзора тестируют жителей города на коронавирус.

Взрыв в порту ливанской столицы прогремел вечером 4 августа 2020 года. В результате порт был полностью разрушен. Также пострадали здания в радиусе 10 километров. По данным властей Ливана, взорвались 2700 тонн аммиачной селитры, которая была конфискована в 2014 году с судна Rhosus, сделавшего в Бейруте техническую остановку. Предполагается, что причиной взрыва могли стать сварочные работы, писал NEWS.ru.