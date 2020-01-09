Украинская комиссия по крушению Boeing 737 «Международных украинских авиалиний» (МАУ) в Тегеране обсуждает с иранской стороной вопрос выезда для поиска обломков российской ракеты ЗРК «Тор».
Мы используем все наработки по расследованию атаки на Boeing МН-17, чтобы установить истину и в деле о гибели украинского самолёта в Тегеране, — передаёт слова секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова издание «Цензор.НЕТ».
Среди основных версий, разрабатываемых комиссией, — «поражение самолёта зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК «Тор».
Утром 8 января Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.
Как ранее писал NEWS.ru, основные версии крушения самолёта Boeing 737 в Тегеране, в результате которого погибли 176 человек, это: поражение лайнера зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и взрыв двигателя воздушного судна по техническим причинам.
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