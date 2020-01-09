https://static.news.ru/photo/b869d44a-32cd-11ea-be3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинская комиссия по крушению Boeing 737 «Международных украинских авиалиний» (МАУ) в Тегеране обсуждает с иранской стороной вопрос выезда для поиска обломков российской ракеты ЗРК «Тор».

Мы используем все наработки по расследованию атаки на Boeing​ МН-17, чтобы установить истину и в деле о гибели украинского самолёта в Тегеране, — передаёт слова секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова издание «Цензор.НЕТ».

Среди основных версий, разрабатываемых комиссией, — «поражение самолёта зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК «Тор».

Утром 8 января Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

Как ранее писал NEWS.ru, основные версии крушения самолёта Boeing 737 в Тегеране, в результате которого погибли 176 человек, это: поражение лайнера зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и взрыв двигателя воздушного судна по техническим причинам.