Санкции США могли помешать успешно провести запуск иранского спутника «Зафар» и вывести его на нужную орбиту. С таким заявлением выступил министр информационных и коммуникационных технологий Мохаммад Джавад Азари Джахроми.
Ранее Тегеран осуществил запуск ракеты-носителя со спутником «Захар», однако он не вышел на орбиту.
Мы находимся под санкциями. Никто не предоставляет нам информацию и технологии. Мы не сдаёмся и прочно стоим на ногах. Спутник «Зафар-2», «Нахид» и так далее... скоро! — написал министр в Twitter.
По его словам, ракета-носитель «Симорг» не смогла набрать необходимую скорость, чтобы запустить спутник «Зафар» на необходимую высоту.
Today "Zafar" satellite launch failed. Like many scientific projects, Failure happened. FALCON 9, Juno II, ATLAS, PROTON M, ANTARES are just few samples of US launch failures. But We're UNSTOPPABLE! We have more Upcoming Great Iranian Satellites!
Как писал NEWS.ru, Вашингтон выступает против планов Ирана, считая, что спутниковая программа является прикрытием для разработки баллистических ракет. Совет Безопасности ООН даже выпустил резолюцию, призывающую Тегеран не предпринимать никаких действий, связанных с баллистическими ракетами.