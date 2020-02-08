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Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Сдерот на юге Израиля в воскресенье, 9 февраля. Город находится рядом сектором Газа. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Сдерот и прилегающих к сектору Газа районах, — говорится в сообщении. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны может нанести сокрушительный удар по...