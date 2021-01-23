В Багдаде аэропорт подвергли ракетному обстрелу

https://static.news.ru/photo/c71416b2-5d66-11eb-912a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Khalil Dawood/Xinhua via ZUMA Wire/ТАСС

Международный аэропорт на территории Багдада, к которому примыкает военный аэродром, в ночь на 23 января был подвергнут ракетному обстрелу. Произошедшее не привело к жертвам. Пострадавших также нет.

Представители пресс-службы органов безопасности Ирака сообщили, что в направлении гавани было выпущены три ракеты. Одна из них упала на жилой дом. Падение снаряда привело к незначительным повреждениям здания. Ещё две ракеты разорвались за пределами аэропорта.

Представитель управления гражданской авиации Ирака заявил, что инцидент не привёл к изменениям в работе воздушной гавани. Все рейсы выполняются в штатном режиме.

Международный аэропорт, к которому примыкает военный аэродром, регулярно становится целью ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок. Подобные инциденты в большинстве случаев не приводят к жертвам, сообщает РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, на территории города Бейт Ханун на севере сектора Газа в субботу, 23 января, в жилом доме прогремел взрыв. В результате повреждения получили десятки человек. В настоящий момент правоохранители выясняют причины произошедшего. Об этом журналистам сообщил представитель МВД в палестинском анклаве Ияд аль-Бозом.