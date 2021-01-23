При взрыве на севере сектора Газа пострадали десятки человек

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В пятницу, 22 января, на территории американского штата Аризона в результате аварии перевернулся автобус с туристами, который направлялся в национальный парк Гранд-Каньон. Один человек погиб, более 30 пассажиров получили травмы. Об этом журналистам сообщили представители местных властей.

Как отметил шериф округа Мохаве, в автобусе на момент аварии находились 48 человек. После произошедшего на дороге 33 из них получили травмы. Один человек погиб. Девятерым потребовалась госпитализация. Состояние двоих...