При взрыве на севере сектора Газа пострадали десятки человек

https://static.news.ru/photo/f183b270-5d63-11eb-af17-fa163e074e61_660.jpgФото: Ahmad Hasaballah/Keystone Press Agency/Global Look Press
На территории города Бейт Ханун на севере сектора Газа в субботу, 23 января, в жилом доме прогремел взрыв. В результате повреждения получили десятки человек. В настоящий момент правоохранители выясняют причины произошедшего. Об этом журналистам сообщил представитель МВД в палестинском анклаве Ияд аль-Бозом.
Как отметила местная пресса, ссылаясь на слова очевидцев, в результате взрыва был нанесён серьёзный ущерб как самому дому, так и ближайшим зданиям. С места происшествия врачи скорой помощи забрали примерно 30 человек, получивших ранения. Двое из них находятся в очень тяжёлом состоянии.
Ияд аль-Бозом подчеркнул, что причины ЧП ещё выясняются.
К месту происшествия прибыли полицейские, медицинские службы и спасатели, которые занимаются эвакуацией пострадавших. Начато расследование для выяснения причин взрыва, — передаёт его слова агентство Al-Rai.
Как ранее писал NEWS.ru, 26 декабря на территории Кабула прогремели четыре взрыва. В результате происшествия в столице Афганистана погибли по меньшей мере двое сотрудников правоохранительных органов. Ещё шесть человек были ранены. Об этом местные СМИ сообщили со ссылкой на сведения, полученные от источников в силовых структурах.