В столице Афганистана прогремели четыре взрыва

https://static.news.ru/photo/8a747258-4752-11eb-aeee-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Danial/wikipedia.org

В субботу, 26 декабря, на территории Кабула прогремели четыре взрыва. В результате происшествия в столице Афганистана погибли по меньшей мере двое сотрудников правоохранительных органов. Ещё шесть человек были ранены. Об этом местные СМИ сообщили со ссылкой на сведения, полученные от источников в силовых структурах.

Четыре взрыва утром в Кабуле произошли менее чем за три часа. В первых двух случаях были взорваны магнитные бомбы. Вторая из них была заложена под машину, в которой находился старший сотрудник службы безопасности одного из высокопоставленных людей в Афганистане.

По имеющимся данным, ещё два взрыва были нацелены на машины. В автомобилях сидели полицейские. В итоге два правоохранителя погибли. Ещё пять силовиков и один мирный житель были ранены. Также повреждения получили близлежащие здания и находившиеся рядом автомобили.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрывы, передаёт телеканал Ariana News.

Как писал NEWS.ru 20 декабря, по меньшей мере девять человек погибли и ещё шесть пострадали в результате взрыва в столице Афганистана.

Инцидент произошёл на площади Спин Калай. Пока не установлено, где было заложено взрывное устройство, но известно, что целью был автомобиль депутата афганского парламента Хаджи Хана Мохаммада Вардака. Политик получил ранения, но выжил.