Жертвами взрыва в Кабуле стали не менее девяти человек

https://static.news.ru/photo/a32e1632-4298-11eb-a487-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Rahmat Gul/ТАСС

По меньшей мере девять человек погибли и ещё шесть пострадали в результате взрыва в столице Афганистана.

Инцидент произошёл на площади Спин Калай. Пока не установлено, где было заложено взрывное устройство, но известно, что целью был автомобиль депутата афганского парламента Хаджи Хана Мохаммада Вардака. Политик получил ранения, но выжил, сообщает телеканал Tolo News.

В МВД Афганистана факт взрыва подтвердили. При этом заявили, что число раненых составляет 20 человек. В ведомстве предполагают, что количество жертв и пострадавших ещё может измениться.

Ни одна из действующих в стране группировок пока не объявила о своей причастности к покушению на парламентария.

Несколько дней назад в результате взрыва погибли заместитель губернатора провинции Кабул Махбубула Мохаммади и его секретарь. По версии полиции, бомба была заложена в их автомобиль. Чиновник занимался административными и финансовыми вопросами.

Ранее NEWS.ru писал, что автомобиль российской дипмиссии подорвался в Кабуле 1 декабря. В результате несколько дипломатов получили лёгкую контузию. Предполагается, что целью атаки должен был стать двигавшийся перед машиной с дипломатами пикап сил национальной безопасности. Однако в МИД не исключают, что атака могла быть направлена на российских граждан.