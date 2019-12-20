https://static.news.ru/photo/65c046e8-2323-11ea-b850-fa163e074e61_660.jpg Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На территории Афганистана сейсмологи зафиксировали землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 6,4. Данных о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Как сообщает в Twitter News Executive, очаг землетрясения залегает в районе горной системы Гиндукуш. Подземные толчки также ощущаются в Пакистане и Индии.

BREAKING: #Earthquake of magnitude 6.4 hits Hindu Kush area of Afghanistan, with tremors felt parts of Pakistan and India — News_Executive (@News_Executive) 20 декабря 2019 г.

Ранее NEWS.ru писал о землетрясении на филиппинском острове Минданао магнитудой 6,6. В результате толчков пострадали более 30 человек.