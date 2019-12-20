На территории Афганистана сейсмологи зафиксировали землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 6,4. Данных о разрушениях и пострадавших пока не поступало.
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BREAKING:— News_Executive (@News_Executive)
#Earthquakeof magnitude 6.4 hits Hindu Kush area of Afghanistan, with tremors felt parts of Pakistan and India 20 декабря 2019 г.
Ранее NEWS.ru писал о землетрясении на филиппинском острове Минданао магнитудой 6,6. В результате толчков пострадали более 30 человек.
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