Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На территории Афганистана сейсмологи зафиксировали землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 6,4. Данных о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Как сообщает в Twitter News Executive, очаг землетрясения залегает в районе горной системы Гиндукуш. Подземные толчки также ощущаются в Пакистане и Индии.

Ранее NEWS.ru писал о землетрясении на филиппинском острове Минданао магнитудой 6,6. В результате толчков пострадали более 30 человек.

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