Управление мусульманских святынь объявило об открытии мечети Аль-Акса

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Управление мусульманских святынь приняло решение открыть мечеть Аль-Акса в Иерусалиме для верующих после праздника Ураза-байрам, завершающего священный месяц Рамадан.

Как передаёт РИА Новости, в заявлении управления говорится, что решение об открытии мечети было принято с учётом снижения темпов распространения коронавируса и после консультаций с медиками. По данным палестинского минздрава, в настоящее время 59 жителей Восточного Иерусалима больны коронавирусной инфекцией.

Ураза-байрам в 2020 году начнётся вечером 23 мая и закончится вечером 24 мая. Мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра находятся на Храмовой горе в Иерусалиме и совокупно почитаются верующими как третья по значимости святыня ислама.

Как ранее сообщал NEWS.ru, в мечетях сектора Газа с 22 мая разрешат пятничные молитвы.