Управление мусульманских святынь объявило об открытии мечети Аль-Акса

Управление мусульманских святынь приняло решение открыть мечеть Аль-Акса в Иерусалиме для верующих после праздника Ураза-байрам, завершающего священный месяц Рамадан.
Как
Ураза-байрам в 2020 году начнётся вечером 23 мая и закончится вечером 24 мая. Мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра находятся на Храмовой горе в Иерусалиме и совокупно почитаются верующими как третья по значимости святыня ислама.
Как ранее сообщал NEWS.ru, в мечетях сектора Газа с 22 мая разрешат пятничные молитвы.
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