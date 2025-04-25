Умерла старейшая израильтянка, пережившая холокост JP: в 110 лет умерла старейшая израильтянка, пережившая холокост

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В возрасте 110 лет умерла Нехама Гроссман, старейшая жительница Израиля, пережившая холокост, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на заявление мэрии города Арад, где она проживала. В заявлении властей сказано, что Гроссман умерла 24 апреля.

Именно в этот день в Израиле отмечают День памяти катастрофы и героизма еврейского народа во Второй мировой войне. Долгожительница была похоронена на кладбище Арада 25 апреля.

Ее сын Владимир Швец призвал мэрию сохранить память о матери. По его словам, Гроссман прошла через самое ужасное и выжила.

Мы все должны помнить о ее истории холокоста, помнить о ее выживании, чтобы ее прошлое никогда не стало нашим будущим, — заявил мужчина.

В день национального траура Израиля скончалась 94-летняя Ева Куглер, также пережившая холокост, добавило издание. Женщина родилась в 1931 году в Германии, и во время Хрустальной ночи (массовый еврейский погром в Берлине) ей исполнилось семь лет. Всю жизнь она занималась просветительской деятельностью, рассказывая о преступлениях фашизма. В 2019 году за эту деятельность Куглер получила медаль Британской империи.

Ранее сообщалось, что Аргентина готовится раскрыть всю имеющуюся информацию о нацистских преступниках, которые после Второй мировой войны нашли убежище на территории страны. Как заявил глава кабинета министров страны Гильермо Франкос, соответствующее поручение дал президент Хавьер Милей, распорядившись обнародовать архивы всех государственных учреждений.