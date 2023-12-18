Турки-киприоты обратились к Путину по поводу отношений с Россией Лидер турок-киприотов Татар попросил Путина пересмотреть отношение к ТРСК

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Лидер турок-киприотов Эрсин Татар обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о прямых отношениях между Россией и самопровозглашенной Турецкой республикой Северного Кипра (ТРСК). Политик в беседе с ТАСС подчеркнул, что хотел бы расширять связи с Москвой.

Мы хотим, чтобы наши отношения с Россией развивались и расширялись, поэтому выражаю свою признательность всем россиянам, а также прошу российские власти и лично президента Путина рассмотреть вопрос об отношениях с Северным Кипром <...> Я хотел бы попросить российское руководство и российский народ пересмотреть политику по отношению к Кипру, особенно после того, что случилось на Украине, и с тем, что происходит в мире со множеством глобальных перемен, — подчеркнул глава ТРСК.

Татар пояснил, что Север и Юг острова должны существовать в виде отдельных независимых государств. При этом интерес Москвы явно не находится на стороне европейского решения, которое подразумевает, что Север и Юг Кипра должны быть объединены в какого-то рода федерацию под руководством ЕС, а Турция должна покинуть этот регион вовсе, отметил лидер страны.

Ранее посол РФ в Кипре Мурат Зязиков заявил, что искусственно созданные барьеры не смогут стереть давнюю дружбу между Россией и Кипром. По словам дипломата, киприоты ждут возвращения российских туристов, поскольку между этими народами много общего: и те, и те ценят традиционные устои, с почитанием относятся к семье, предкам и обычаям.

До этого сообщалось, что ТСРК экстрадирует в Россию разыскиваемого Интерполом Виктора Панюшина, известного в преступной среде под кличкой Витя Пан. Мужчина был задержан на территории частично признанной республики в июне 2023 года. Панюшин имеет судимость за девять тяжких преступлений, включая убийство на территории РФ. После них он бежал на Украину, где оформил украинский паспорт с другой фамилией и датой рождения.