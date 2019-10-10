https://static.news.ru/photo/c7c2f586-eb36-11e9-a878-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mouneb Taim/Global Look Press

Вооружённые силы Турции захватили обозначенные цели в ходе новой трансграничной операции «Источник мира» в Сирии. Об этом заявили в оборонном ведомстве страны.

Там отметили, что наступление успешно проходило в течение ночи и проводилось как с воздуха, так и на суше.

Операция успешно продолжается в соответствии с планами, — цитирует коммюнике ТАСС .