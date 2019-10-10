Вооружённые силы Турции захватили обозначенные цели в ходе новой трансграничной операции «Источник мира» в Сирии. Об этом заявили в оборонном ведомстве страны.
Там отметили, что наступление успешно проходило в течение ночи и проводилось как с воздуха, так и на суше.
Операция успешно продолжается в соответствии с планами, — цитирует коммюнике ТАСС.
Как писал News.ru, операция против курдов на северо-востоке Сирии началась 9 октября и получила название «Источник мира». Армия Турции вошла в город Телль-Абъяд и устроила артиллерийский обстрел курдского города Кобани на границе двух стран.