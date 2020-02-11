Турция перебрасывает в приграничную с сирийским Идлибом провинцию Хатай войска и бронетехнику.
Как
По информации агентства со ссылкой на местные источники, в ночь на понедельник в провинцию Идлиб вошли 120 единиц турецкой техники, в том числе танки «Леопард», бронетранспортёры и реактивные системы залпового огня.
Как сообщал NEWS.ru, 10 февраля сирийские войска атаковали военную базу в городе Тафтаназ, погибли пятеро турецких военных. Турция ответила массированными артобстрелами и заявила об уничтожении 101 сирийца. Турецкие власти призвали Россию предостеречь союзную ей сирийскую армию от ударов по наблюдательным постам армии Турции в провинции Идлиб на севере Сирии.
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