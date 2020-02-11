https://static.news.ru/photo/428eefe4-4ccc-11ea-b979-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/Xinhua/Global Look Press

Турция перебрасывает в приграничную с сирийским Идлибом провинцию Хатай войска и бронетехнику.

Как передаёт Анатолийское агентство новостей, в настоящее время к границам стягиваются части турецкого спецназа, а также грузовики с боеприпасами. В частности, в город Искендерун по железной дороге были доставлены 43 вагона с бронетранспортёрами. Технику планируется распределить между приграничными воинскими частями.

По информации агентства со ссылкой на местные источники, в ночь на понедельник в провинцию Идлиб вошли 120 единиц турецкой техники, в том числе танки «Леопард», бронетранспортёры и реактивные системы залпового огня.

Как сообщал NEWS.ru, 10 февраля сирийские войска атаковали военную базу в городе Тафтаназ, погибли пятеро турецких военных. Турция ответила массированными артобстрелами и заявила об уничтожении 101 сирийца. Турецкие власти призвали Россию предостеречь союзную ей сирийскую армию от ударов по наблюдательным постам армии Турции в провинции Идлиб на севере Сирии.