Турция поддержала антитеррористическую операцию Азербайджана Глава Минобороны Турции поддержал антитеррористическую операцию Азербайджана

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Глава Минобороны Турции Яшар Гюлер

Глава Минобороны Турции Яшар Гюлер поддержал антитеррористическую операцию Азербайджана, сообщил азербайджанский министр обороны Закир Гасанов после телефонного разговора с турецким коллегой. По его словам, которые приводятся на сайте МО Азербайджана, в ходе разговора Гюлер был поставлен в известность о начале антитеррористической операции.

Генерал-полковник Гасанов проинформировал своего коллегу об антитеррористических мероприятиях локального характера, проводимых в Карабахском регионе Азербайджана. Гюлер отметил, что Турция, как и всегда, рядом с Азербайджаном, — указано в сообщении.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия глубоко встревожена резкой эскалацией ситуации в Карабахе. Она отметила, что Москва сейчас проводит контакты по ситуации в регионе, в том числе с Азербайджаном. Захарова подчеркнула, что мира между Арменией и Азербайджаном можно добиться, реализуя дорожные карты, которые есть на бумаге. Она призвала стороны прекратить военные действия и вернуться к дипломатическому урегулированию.

Минобороны Азербайджана ранее объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Как подчеркнули в ведомстве, командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра проинформировано о проведении операции. На этом фоне уже распространилось видео поражения армянского зенитно-ракетного комплекса «Тор», предположительно, в Ханкенди.