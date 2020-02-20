https://static.news.ru/photo/6805d38a-5480-11ea-ba9e-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Xinhua/Global Look Press

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что переговоры Анкары и Москвы по ситуации в сирийской провинции Идлиб продвигаются позитивно. Он подчеркнул, что для прекращения огня в регионе будут приложены все усилия.

Глава оборонного ведомства рассказал, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поставил военнослужащим некие цели. По словам Акара, планы политика будут реализованы, «когда придёт время».

У нас нет намерения противостоять России. Мы продолжим демонстрировать, что делаем всё возможное для предотвращения этого, — цитирует военачальника CNNTurk.

Хулуси Акар уточнил, что Анкара рассматривает возможность использования воздушного пространства Сирии. Для этого, по его словам, необходимо достичь договорённостей с Москвой. Глава Минобороны добавил, что Россия «не полностью удовлетворяет запросы Турции на использование воздушного пространства» САР, писал NEWS.ru.