https://static.news.ru/photo/30b61e08-f869-11e9-90d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Mohammad/ZUMAPRESS.com

Турция рассматривает возможность использования воздушного пространства Сирии. Однако для этого необходимо договориться с Россией. С таким заявлением выступил турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар.

Переговоры об использовании воздушного пространства для Идлиба продолжаются. Трудность может быть преодолена, если Россия не будет препятствовать, — отметил министр.

По его словам, Россия «не полностью удовлетворяет запросы Турции на использование воздушного пространства» Сирии. При этом он напомнил, что установление режима прекращения огня является главной целью турецких военных, передаёт ТАСС.

В январе 2020 года сирийская армия при поддержке Кремля начала наступление на позиции экстремистов. Турция решила помочь последним и отправила им на помощь свои силы. В январе–феврале прошёл ряд переговоров между Москвой и Анкарой. Однако дипломатические усилия успехом не увенчались.

19 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае проведения Дамаском военной операции в Идлибе Анкара применит всю боевую мощь. 20 января сирийские СМИ сообщили о наступлении сил оппозиции, которую поддерживают турецкие военные, писал NEWS.ru.