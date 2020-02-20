Турция рассматривает возможность использования воздушного пространства Сирии. Однако для этого необходимо договориться с Россией. С таким заявлением выступил турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар.
Переговоры об использовании воздушного пространства для Идлиба продолжаются. Трудность может быть преодолена, если Россия не будет препятствовать, — отметил министр.
По его словам, Россия «не полностью удовлетворяет запросы Турции на использование воздушного пространства» Сирии. При этом он напомнил, что установление режима прекращения огня является главной целью турецких военных,
В январе 2020 года сирийская армия при поддержке Кремля начала наступление на позиции экстремистов. Турция решила помочь последним и отправила им на помощь свои силы. В январе–феврале прошёл ряд переговоров между Москвой и Анкарой. Однако дипломатические усилия успехом не увенчались.
19 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае проведения Дамаском военной операции в Идлибе Анкара применит всю боевую мощь. 20 января сирийские СМИ сообщили о наступлении сил оппозиции, которую поддерживают турецкие военные, писал NEWS.ru.
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