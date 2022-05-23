Тегеран-22: кто стоит за убийством иранского полковника КСИР Кровь мученика будет отомщена, пообещал президент Ирана

Флаг Исламской Республики Иран и флаг Корпуса стражей Исламской Революции / Фото Shutterstock

Средь бела дня 22 мая в 16:00 по местному времени двое неизвестных на мотоциклах подъехали к дому полковника Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР, элитного военно-политического формирования Ирана) Сайяда Ходаи в самом центре Тегерана и залпом из пяти выстрелов устранили высокопоставленного военного. Убийство Ходаи стало самым резонансным в Исламской Республике с ноября 2020 года, когда на севере страны был застрелен иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. Как и два года назад, иранские власти обвинили в диверсии израильтян. Однако в еврейском государстве не комментируют происшествие.

Рука мирового высокомерия

Иранское новостное агентство IRNA опубликовало кадры с места событий, на них — автомобиль с телом расстрелянного «стража святыни» (так иранцы называют членов КСИР, служивших в Сирии и Ираке). Наблюдатели сразу обратили внимание на форму убитого: опознавательные знаки на ней указывают, что Ходаи был очевидно, членом подразделения «Аль-Кудс», которое отвечает за деятельность Корпуса стражей за пределами Ирана. Позже эту информацию подтвердили официальные лица Ирана. Также, по данным СМИ, в последние годы Ходаи участвовал в разработке военных беспилотников.

Помимо этой скудной информации об убитом известно крайне мало. Что неудивительно: деятельность бригад «Аль-Кудс» строго засекречена. Учитывая сферы работы подразделения, можно предположить, что Ходаи занимался поддержкой проиранских формирований в Сирии и Ираке, а также поставками вооружений ливанской шиитской организации «Хезболла».

С места событий AP/TASS

По горячим следам Иран заявил, что за убийством полковника стоят «элементы, связанные с мировым высокомерием». Такую затейливую формулировку иранцы используют, когда говорят о США, Израиле и их союзниках.

Президент Исламской Республики Эбрахим Раиси, следуя традиционной для Ирана риторике, пообещал сурово покарать виновных.

Я настаиваю на проведении органами безопасности серьезного расследования и не сомневаюсь, что кровь этого великого мученика будет отомщена. Нет никаких сомнений, что в этом преступлении просматривается рука мирового высокомерия, — заявил Раиси.

«Сионистская сеть головорезов»

В последнее время Израиль и Иран обмениваются шквалом взаимных обвинений. Примечательно, что вскоре после убийства Ходаи КСИР отчитался об аресте членов израильской шпионской сети, которая, по данным Тегерана, «разными способами» дестабилизировала ситуацию в стране.

Под руководством разведывательной службы сионистского режима сеть похищала людей, их имущество и выбивала из них сфабрикованные признания через свою сеть головорезов, — говорится в заявлении службы по связям с общественностью КСИР.

Официальные представители Израиля пока не дали прямых комментариев касательно своего участии в операции. Отвечая на вопрос о смерти Ходаи, израильский министр обороны Бени Ганц отказался что-либо говорить. Но позже, во время парада Celebrate Israel Parade (ежегодного произраильского шествия в Нью-Йорке) Ганц намекнул, что всякое может быть. Мол, Израиль «очень сильное государство», а сам он «не просматривает все отчеты с разных мест событий».

Министр обороны Израиля Бени Ганц Xinhua/Global Look Press

Впрочем, по мнению экспертов, участие Израиля в ликвидации полковника КСИР вполне вероятно — судя по тому, как событие освещается в израильской прессе. Газета The Jerusalem Post утверждает, что Ходаи планировал «убийства евреев и израильтян по всему свету».

Неуклюжий шпионаж

К тому же израильские СМИ пишут, что в подчинении у Ходаи находился арестованный ранее МОССАДом (израильской разведкой) иранский шпион Мансур Расули. После допроса тот признался, что должен был убить израильского диплома в Стамбуле, американского генерала в Германии и журналиста во Франции. Не исключено, что шпион также выдал некие планы Ходаи, так что Израиль решил его заблаговременно устранить.

Впрочем, официально Иран отрицает, что арестованный шпион Расули выдал врагам реальную информацию. По версии иранцев, Расули «был похищен несколькими головорезами в июле прошлого года». Они пытались получить за него выкуп, а когда не вышло — заставили заложника сделать на камеру ложные заявления. Тегеран назвал высказывания Расули «фальшивками» и «сказками», а также обвинил Израиль в «неуклюжем шпионаже», «распространении лжи» и попытке «отвлечь общественное мнение от внутренних проблем Израиля».

Связь между Ходаи и Расули все же прослеживается. Даже иранские аналитики пишут, что после ареста своего агента Иран предусмотрел возможное покушение на Ходаи и в целях безопасности перевел полковника из Сирии в Тегеран. Однако это его не спасло.

Смерть на фоне протестов

Убийство Ходаи пополнило список иранцев, ответственность за смерть которых Иран возлагает на Израиль. Чаще всего операции МОССАДа направлены против физиков-ядерщиков (с 2010 года было убито по крайней мере шесть иранских ученых). Напомним, убийство Ходаи стало самым громким после устранения Мохсена Фахризаде — одного из главных ученых-создателей иранской ядерной программы. Всякий раз иранские официальные лица грозят израильтянам, а заодно американцам «великим возмездием».

Смерть Ходаи произошла в достаточно чувствительный для Ирана период, когда правительство проводит непопулярные в народе экономические реформы, которые многие иранцы готовы встретить протестами. Так, 17 мая во многих иранских городах прошли демонстрации против сокращения субсидий на продукты питания, а также повышения цен на растительное масло и хлеб. Надо отметить, что до 2017 года большинство протестов были связаны с борьбой партий. Однако затем на улицы стала выходить беспартийная молодежь, которая вообще предпочла бы крах всей нынешней политической системы.

Иранское правительство прекрасно понимает, какую угрозу таит в себе молодежное протестное движение, и жестко разгоняет митинги. Демонстрантов иранская официальная пресса называет «головорезами» и «наемниками», работающими в интересах «недругов республики».

Протесты в Иране Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

С одной стороны, покушения на иранских ученых и политиков сплачивают иранцев перед лицом общего врага (чаще всего Израиля), а с другой — все больше настраивают народ против власти аятоллы, которая вечно твердит о небывалом величии, но защитить своих подданных неспособна.

Свежая кровь оросит древо Исламской революции

Убийство Ходаи также совпало с очередным кризисом в переговорах по возобновлению иранской ядерной сделки. Как известно, она по сути была дезавуирована после решения предыдущего президента США Дональда Трампа выйти из нее.

Напомним, соглашение 2015 года (Совместный всеобъемлющий план действий, подписанный при содействии «шестерки» международных посредников) предусматривало снятие с Ирана международных санкций в обмен на ограничение его ядерной программы. Переговоры возобновились в апреле 2021 года, хотя встречи в Вене недавно были приостановлены, когда между участниками возникли разногласия из-за требований Тегерана исключить КСИР из американского списка террористических организаций.

Будет ли Иран мстить или, как в случае с ликвидацией в 2020 году командира «Аль-Кудса» генерала Сулеймани (он был уничтожен в Багдаде авиаударом ВВС США), все ограничится дешево смонтированным видеороликом, моделировавшим ответный удар иранцев по Белому дому, покажет время. А пока иранцы, не забывая о богатом поэтическом наследии персов, воспевают смерть своего «шахида».