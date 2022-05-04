Иранский шпион притворился женщиной, чтобы вербовать израильских мужчин Соблазнять евреев и просить интимные фото: раскрыты методы работы иранской разведки

Фото Ilia Yefimovich/dpa/GLOBAL LOOK PRESS

Израильские службы безопасности ШАБАК и Моссад объявили, что им удалось раскрыть необычную операцию иранской разведки. Шпион, состоящий на службе у аятоллы, завёл страницу в социальной сети под именем Сары Пуппи — еврейской девушки. Опубликовав женские фото в профиле, он начал выполнять свою работу.

Сара Пуппи идет ва-банк

Как пишет израильский портал Ynet News, стоило Саре Пуппи создать профиль, как на неё посыпались запросы на добавление в друзья. Большинством романтиков, на счастье иранца, оказались как раз граждане Израиля. Все знакомства проходили по одному сценарию. После короткой переписки иранец предлагал виртуальным визави перейти в WhatsApp для обсуждения более интимных тем.

В мессенджере израильтянам наряду с обещаниями о любовном счастье поступали от Сары и совсем подозрительные предложения. Иранец флиртовал необычно — расспрашивал своих поклонников об израильских официальных лицах, и чем дальше заходил разговор, тем более странным он казался.

Постепенно обаятельная девушка совсем забывала о романтике и начинала расспрашивать поклонников, готовы ли они нанести вред израильским политикам в обмен на тысячи долларов и биткоины. При этом Сару Пуппи интересовали не только израильские политики, но также бизнесмены, представители ЛГБТ-сообщества плюс дипломаты арабских стран, которые, по версии Тегерана, «предали Палестину». Виртуальная девушка объясняла свои странные интересы «деловой необходимостью».

Скриншот/соцсети

Иранский шпион, стоявший за профилем Facebook (принадлежит компании Meta, чья деятельность запрещена в РФ. — NEWS.ru), прикрывался историей о своем бизнесе в Израиле. В интересах этого бизнеса иранец просил выполнить ряд задач. Среди них просьбы отомстить должникам либо нанести вред его личным врагам или представителям ЛГБТ, — заявили в ШАБАКе.

По данным ШАБАК, иранец использовал «эмоциональное и романтическое манипулирование», чтобы заполучить нужную информацию. А ещё он хотел добиться ухудшения российско-израильских отношений, пишут СМИ. Например, просил собеседников вывесить у себя дома и на своих машинах антироссийскую символику.

Окрылённый успехами иранец даже не заметил, как одним из его новых друзей оказался сотрудник израильских спецслужб. Подробности того, как гражданина Исламской Республики вывели на чистую воду, не сообщаются. При этом, заявил ШАБАК, в последние месяцы активность иранской разведки в интернете существенно выросла. Поэтому спецслужба призвала израильтян быть бдительными и не болтать лишнего.

В последние месяцы были предприняты активные усилия по установлению контактов с израильтянами в интернете. Фиктивные прикрытия используются для сбора разведданных и совершения террористических атак. Сотрудники службы безопасности призывают всех граждан Израиля быть бдительными в свете недавних разоблачений и сообщать в полицию о любой необычной попытке связаться с ними, — сказано в сообщении ШАБАК.

Интим не предлагать

Это далеко не первый случай, когда иранцы используют фейковые аккаунты в социальных сетях для вербовки информаторов. Так, в январе пятеро граждан Израиля (четыре женщины и один мужчина) были арестованы за шпионаж в пользу Ирана. Все пятеро имели иранские корни. Их координатором был Рамбод Намдара — иранец, который пытался сойти за еврея.

В обмен на тысячи долларов израильтяне иранского происхождения отправляли Рамбоду фотографии со стратегически важных объектов Израиля вроде консульства США в Тель-Авиве. Во время допроса они признались, что они сразу раскусили иранца, но всё равно продолжали общаться с ним.

Примечательно, что Рамбод предпочитал работать с женщинами. Единственный мужчина, который входил в его сеть, был мужем одной из подозреваемых. Её имя не называлось, однако известно, что она работала ведущей на одной из израильских радиостанций. Через ведущую Рамбод получил снимки консульства США, здания МИД Израиля, а также информацию о мерах безопасности в одном из торговых центров города Холон.

Радиоведущая беспрекословно исполняла большинство требований, но всё же от некоторых предпочитала отказываться. Так, она не стала делать снимки штаб-квартиры Моссада, кнессета и Верховного суда Израиля. Кроме того, радиоведущая отказалась присылать куратору свои фотографии ню.

Судя по всему, иранец был крайне настойчив, так как после очередного заигрывания женщина заблокировала его номер.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Другим агентом на службе Рамбода стала 57-летняя женщина из города Бейт-Шемеш. На неё у иранской разведки были особые планы. Женщине даже выслали шпионское оборудование — камеру-невидимку, которую нужно было прикрепить к телефону, чтобы незаметно для всех снимать происходящее. Но воспользоваться устройством так и не удалось. Стоило женщине включить камеру, как она начинала пищать (особенности иранской техники), привлекая внимание окружающих. Кстати, у этой дамы Рамбод не просил голых фотографий, а вместо этого долго уговаривал её разобраться в криптовалюте, чтобы проще было пересылать деньги. В конце концов женщина согласилась и обратилась за помощью к племяннику, но тот не постиг премудрости «крипты». Так что даже финансовые каналы связи со своей агентурой иранский шпион толком установить не смог.

Впрочем, 57-летняя израильтянка получила за свою работу пять тысяч долларов, хотя и не принесла Исламской Республике никакой пользы.

Своими действиями причастные подвергли риску себя, свои семьи и невинных израильских граждан, поскольку информация от них была передана иранской разведке. Вдобавок иранская разведка получила данные об израильских американских объектах в Израиле. Эти сведения могут быть использованы ими в террористических целях, — заявляли в ШАБАКе.

Провал за провалом, зато какой сериал

Иногда вербовка доходит до реальных встреч. Эти встречи, как правило, проходят не в Иране, а в странах вроде Ливана, где сильно влияние проиранской шиитской военизированной партии «Хезболла».

В 2020 году ШАБАК арестовала израильтянина, который повёлся на деньги Тегерана. Подозреваемый несколько раз встречался с Халедом Ямани — иранским разведчиком и членом Народного фронта освобождения Палестины. Ямани просил информанта организовать террористические атаки, а также искать арабов с гражданством Израиля, которые были бы заинтересованы в работе на Иран. Шпион был пойман ещё до того, как он успел выполнить хоть одну из поставленных задач.

Как видно, иранцам не всегда удаётся достичь успехов на поприще шпионажа. Так, 1 мая Моссад раскрыл план 52-летнего Мансура Расули, оперативника «аль-Кудс» — подразделения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). По данным Израиля, Расули должен был убить израильского посла в Стамбуле, американского генерала в Германии и журналиста во Франции.

Тема иранских разведчиков, внедрённых в израильское общество, в последние годы немало волнует еврейское государство. В 2020 году был запущен израильский сериал «Тегеран», в котором израильская шпионка ведёт подрывную деятельность в Иране. Сериал также затрагивает феномен израильтян с иранскими корнями, которые работают на пользу своей исторической родине.