Стало известно о гибели сестры лидера ХАМАС при обстреле сектора Газа Al Arabiya: сестра лидера ХАМАС Хании погибла при ударе на западе города Газа

Фото: Hadi Daoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

По меньшей мере 13 человек, в том числе сестра главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, погибли в результате израильского обстрела в секторе Газа, сообщил телеканал Al Arabiya. Удар был нацелен на дом лидера движения.

Удар ЦАХАЛ пришелся на дом лидера ХАМАС, расположенный в лагере для беженцев в западной части города. Ранее, 10 апреля, Армия обороны Израиля в результате авиаудара ликвидировала троих сыновей Хании.

Хания подтвердил эту информацию, добавив, что лишился еще и нескольких внуков. Он также заявил, что случившееся не повлияет на требования движения о прекращении огня в секторе Газа. За годы противостояния с Израилем он, по его словам, потерял «не менее 60 членов семьи».

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования Хании в связи с гибелью его сыновей и внуков. Он отметил, что к трагедии привел «вероломный израильский авиаудар».

Начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви ранее заявил, что Армия обороны Израиля практически полностью ликвидировала бригаду радикального движения ХАМАС «Рафах» как функционирующую боевую единицу. Он лично посетил район города Рафах на юге сектора Газа.

До этого катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что израильские войска начали наносить массированные удары по Рафаху на юге сектора Газа. Военнослужащие ЦАХАЛ применяют артиллерию и авиацию. Утверждалось, что они взрывают жилые дома в Рафахе, а в центре города были замечены вертолеты и танки. По данным канала, за сутки в Газе погибли 56 человек.