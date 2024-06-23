Израиль начал массированную бомбардировку Рафаха Al Jazeera: Израиль наносит удары по Рафаху в Газе артиллерией и авиацией

Фото: Nidal Alwaheidi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить массированные удары по городу Рафах на юге сектора Газа, сообщает катарский телеканал Al Jazeera. Согласно его информации, израильские войска применяют артиллерию и авиацию. По его данным, за последние 24 часа в Газе погибли 56 человек.

Израильские войска совершают воздушные налеты и артиллерийские обстрелы Рафаха на юге Газы. Палестинские официальные лица сообщают о пяти погибших в северной части города Газа в результате серии нападений, — говорится в публикации.

Как отметил канал, военнослужащие Израиля взрывают жилые дома в Рафахе. Кроме того, в центральной части города были замечены вертолеты и танки.

Ранее Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что в результате обстрела гуманитарной зоны Аль-Маваси к западу от Рафаха на юге палестинского анклава погибли по меньшей мере 25 мирных жителей. Кроме того, еще около 50 человек получили травмы.

До этого Куба поддержала иск Южно-Африканской Республики по ситуации в секторе Газа, поданный в Международный суд ООН. Министерство иностранных дел латиноамериканской страны также обвинило Соединенные Штаты в игнорировании конфликта на Ближнем Востоке и участии в нем.