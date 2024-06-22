Еще одна страна присоединилась к иску ЮАР против Израиля Куба поддержала иск против Израиля в Международный суд ООН

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинские беженцы

Куба присоединилась к иску ЮАР по ситуации в секторе Газа, который она подала в Международный суд ООН, сообщили в МИД латиноамериканской страны. Ведомство также обвинило власти США в игнорировании конфликта на Ближнем Востоке и участии в нем. Отмечается, что Куба поддержала эту инициативу, чтобы «остановить злодеяния в результате дискриминационного и неизбирательного использования силы со стороны Израиля».

Геноциду, апартеиду, принудительному перемещению и коллективному наказанию нет места в современном мире, и международное сообщество не может терпеть их. Справедливость и уважение Устава ООН и международного права должны восторжествовать, — сказано в сообщении.

Южноафриканские власти в конце декабря обратились в суд ООН с обвинением Израиля в геноциде в Газе. ЮАР также обвинила Тель-Авив, что он потворствует тем, кто занимается подстрекательством к этим преступлениям. В МИД Израиля назвали обвинения необоснованными и не имеющими юридической силы.

Международный суд ООН 24 мая принял постановление по иску ЮАР, согласно которому Тель-Авив должен прекратить военное наступление в Рафахе и любые другие негативные действия в отношении населения города. Суд также обязал Израиль сохранить открытым контрольно-пропускной пункт «Рафах» для оказания помощи палестинскому населению.

В июне президент Чили Габриэль Борич заявил, что страна присоединится к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН. Глава государства поручил министерству иностранных дел подготовить соответствующие документы.