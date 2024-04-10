Эрдоган выразил соболезнования лидеру ХАМАС в связи со смертью сыновей Эрдоган передал соболезнования лидеру ХАМАС Хании в связи с гибелью его сыновей

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования главе политбюро ХАМАС Исмаилу Хании в связи с гибелью его сыновей и внуков, сообщила пресс-служба движения. Он отметил, что к трагедии привел «вероломный израильский авиаудар».

Главе политбюро ХАМАС Исмаилу Хании позвонил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и выразил ему соболезнования в связи с гибелью троих детей и троих внуков Хании в результате вероломного израильского авиаудара по сектору Газа, — рассказали в движении.

Ранее стало известно, что трое сыновей и несколько внуков главы политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании погибли в результате израильского удара в секторе Газе. Сам Хания, комментируя гибель своих сыновей, заявил, что она не повлияет на требования движения о прекращении огня в секторе Газа. За годы противостояния с Израилем он, по его словам, потерял «не менее 60 членов семьи».

В середине марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал начало операции на юге сектора Газа. Он тогда отметил, что ЦАХАЛ проведет военную операцию в Рафахе на юге сектора Газа через несколько недель, поскольку только так можно уничтожить батальоны ХАМАС. Президент США Джо Байден в свою очередь предложил Нетаньяху не начинать военную операцию в Рафахе без четкого плана по защите мирного населения.