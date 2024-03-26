ХАМАС напомнил о требованиях для прекращения огня в секторе Газа Reuters: ХАМАС потребовал вывода армии Израиля из Газы для прекращения огня

Фото: Ali Hashisho/XinHua/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС обратилось к посредникам с требованиями для начала переговоров о полном прекращении огня в секторе Газа, пишет Reuters. По данным агентства, Израиль в первую очередь должен вывести войска из региона.

Представители движения также хотят проведения «настоящего обмена» военнопленными, добавили авторы статьи. План ХАМАС направлен на одновременное освобождение всех палестинских заключенных из израильских тюрем в обмен на заложников, находящихся в секторе Газа, констатировали журналисты.

В феврале появлялась информация, что в катарской Дохе прошли переговоры по сектору Газа, в которых приняли участие делегации от Израиля и движения ХАМАС. После обсуждений в Катаре участники переговоров прибыли в Египет, где консультации продолжились. Главными вопросами диалога являлись перемирие и обмен пленных, удерживаемых ХАМАС, на палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проинформировал, что действия правительства и армии Израиля спровоцировали гуманитарную катастрофу в секторе Газа, которая затронула более чем 2 млн палестинцев. По его данным, на Ближнем Востоке был запущен новый виток дестабилизации, а ухудшение обстановки в регионе связано со стремлением Запада любой ценой удержать доминирующее положение в современной политике.