Израилю посоветовали составить план перед операцией в Рафахе Байден предложил Нетаньяху позаботиться о мирном населении Рафаха

Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре предложил премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху не начинать военную операцию на юге сектора Газа в Рафахе без четкого плана по защите мирного населения, сообщила пресс-служба Белого дома. Лидеры двух стран также обсудили доставку в анклав гуманитарной помощи и перспективы освобождения заложников, захваченных движением ХАМАС.

Президент также коснулся ситуации в Рафахе, подчеркнув, что, по его мнению, военную операцию не следует начинать без надежного и реализуемого плана обеспечения защиты и оказания поддержки гражданскому населению в Рафахе, — отмечается в заявлении.

О том, что военная операция в Рафахе без плана по защите мирных жителей может обернуться катастрофой, уже говорил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Относительно начала подготовки ЦАХАЛ к боям в Рафахе стало известно 7 февраля. Позднее Нетаньяху поручил военным подготовить план эвакуации гражданского населения.

Ранее стало известно, что в результате удара армии Израиля по Рафаху погибли не менее семи палестинцев. Также появились данные о рейде, который начали израильтяне в местном лагере беженцев и около больницы в центре города.