Обстрел со стороны Израиля привел к жертвам в Рафахе Al Jazeera: в результате ударов Израиля по Рафаху погибли не менее семи человек

Фото: Ali Hamad /Global Look Press

Не менее семи палестинцев погибли и многие были ранены в результате ударов ЦАХАЛ по городу Рафах, расположенному в секторе Газа на границе с Египтом, сообщил катарский телеканал Al Jazeera. По его данным, армия Израиля начала рейд в лагере беженцев Эш-Шабура и около одной из больниц.

Официальный представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари в свою очередь заявил, что у Израиля нет намерений нарушать работу госпиталя. Он подчеркнул, что израильтяне, напротив, предоставляют медикам помощь и необходимое оборудование.

При этом лидеры Канады, Австралии и Новой Зеландии после сообщений о запланированной Израилем операции в Рафахе в совместном заявлении ранее призвали Тель-Авив к немедленному прекращению огня.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал в Twitter (Х), что Тель-Авив категорически отвергает международное давление по вопросу постоянного мирного урегулирования с Палестиной. По его словам, еврейское государство убеждено, что таких договоренностей можно достичь лишь при прямых переговорах сторон.

На днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле обеспокоены ударами Израиля по городу Рафах. Там собралось много людей, и атаки могут вызвать большое количество жертв, указал он.