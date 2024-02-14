В Кремле заявили, что обеспокоены ударами Израиля по Рафаху Песков: удары по Рафаху чреваты большим количеством жертв

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Россия обеспокоена ударами Израиля по городу Рафах, расположенному в секторе Газа на границе с Египтом, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в рамках Форума будущих технологий. По его словам, которые приводит ТАСС, подобные атаки чреваты большим числом жертв.

В Рафахе собралось очень много [людей], очень много палестинцев. И нанесение ударов по Рафаху чревато кратным увеличением жертв. Для нас это предмет особой озабоченности. Мы очень внимательно отслеживаем новости, которые оттуда поступают, — сказал он.

До этого Нетаньяху поручил военным готовиться к ликвидации оставшихся четырех батальонов ХАМАС в городе Рафах на юге сектора Газа. При этом он подчеркнул необходимость разработать план эвакуации мирного населения из этого района.

Ранее власти Палестины заявили, что планы руководства Израиля по продолжению военной операции в секторе Газа, включая юг анклава, станут началом изгнания палестинского народа со своих земель. В послании также говорится о том, что пришло время всему миру взять ответственность и «противостоять началу еще одной катастрофы», которая приведет к длительному вооруженному конфликту в регионе.

Глава палестинского МИД Рияд аль-Малики на XIX саммите глав государств и правительств Движения неприсоединения в Кампале заявил, что Армия обороны Израиля разрушила более 70% зданий в ходе операции в секторе Газа. По его словам, атаки ЦАХАЛ продолжаются уже свыше 100 дней.