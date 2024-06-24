Израиль оценил ход борьбы с бригадой ХАМАС «Рафах» Генштаб армии Израиля: бригада ХАМАС «Рафах» почти полностью ликвидирована

Фото: Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

Армия обороны Израиля практически полностью ликвидировала бригаду радикального движения ХАМАС «Рафах» как функционирующую боевую единицу, заявил начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви, его слова приводит армейская пресс-служба. Он лично посетил район города Рафах на юге сектора Газа.

Мы [ЦАХАЛ] приближаемся к моменту, когда можно будет сказать, что мы ликвидировали бригаду «Рафах», что она побеждена и больше не может функционировать как боевая единица, — заявил Герци Халеви.

Ранее катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что израильские войска начали наносить массированные удары по Рафаху на юге сектора Газа. Военнослужащие ЦАХАЛ применяют артиллерию и авиацию. Утверждалось, что они взрывают жилые дома в Рафахе, а в центре города были замечены вертолеты и танки. По данным канала, за сутки в Газе погибли 56 человек.

До этого СМИ сообщали, что заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук планирует приехать в Москву в понедельник, 24 июня. По их информации, что он должен принять участие в переговорах. В частности, Муса Абу Марзук проведет ряд встреч в Министерстве иностранных дел России.