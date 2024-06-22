Замглавы политбюро ХАМАС запланировал поездку в Москву РИА Новости: замглавы политбюро ХАМАС прилетит в Москву 24 июня

Фото: council.gov.ru

Муса Абу Марзук

Заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук планирует поездку в Москву в понедельник, 24 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. Согласно его сведениям, представитель ХАМАС примет участие в переговорах. Муса Абу Марзук должен провести ряд встреч в Министерстве иностранных дел России.

Абу Марзук приедет в Москву в понедельник, — заявил собеседник агентства.

Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил, что руководство ХАМАС пообещало освободить россиян, находящихся в заложниках на территории сектора Газа. Он отметил, что участники движения пойдут на этот шаг, если будет прекращен огонь в анклаве.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что мир на Ближнем Востоке не будет достигнут без выполнения решения о двух государствах — Израиля и Палестины. Глава государства подчеркнул, что ответственность за урегулирование палестино-израильского конфликта лежит на ООН.

Также ранее СМИ сообщали, что ХАМАС направило Египту и Катару официальный ответ на инициативу Израиля о прекращении огня в секторе Газа. Подробности реакции радикалов на предложение журналисты не привели.