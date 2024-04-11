Президент Ирана отреагировал на гибель детей лидера ХАМАС Президент Ирана выразил соболезнования в связи с гибелью детей лидера ХАМАС

Фото: kremlin.ru

Эбрахим Раиси

Президент Ирана Эбрахим Раиси передал свои соболезнования главе политбюро движения ХАМАС Исмаилу Хании по факту гибели его родственников — сыновей и внуков — при ударе израильских военных в секторе Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации. Хания отметил, что движение продолжит добиваться своих целей.

С Исмаилом Ханией, главой политического бюро движения ХАМАС, связался его превосходительство президент Ирана Эбрахим Раиси, выразив соболезнования в связи с мученической кончиной его детей и внуков от вероломного сионистского [израильского] обстрела, — говорится в сообщении.

По данным агентства, в результате действий Израиля в регионе погибли трое сыновей и несколько внуков Хании. В свою очередь он заявил, что произошедшее не повлияет на цели движения, в том числе на прекращение огня.

Обострение ситуации в секторе Газа произошло после 7 октября, когда ХАМАС устроило атаку на южные районы Израиля: по данным Тель-Авива, жертвами нападения стали 1,2 тысячи человек, включая гражданских, военных и жителей других стран. В ответ на это Израиль приступил к военной операции. В Минздраве сектора Газа заявляли, что при ударах по региону погибло 33,4 тысячи человек.

Ранее к лидеру ХАМАС обратился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, он выразил соболезнования в связи с гибелью его сыновей и внуков. По словам политика, к трагедии привел «вероломный израильский авиаудар».