Стали известны результаты заседания СБ ООН по ситуации в Израиле и в Газе СБ ООН не принял никакого заявления по ситуации в Израиле и в Газе

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Специальный Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) провел закрытое заседание, но не достиг соглашения относительно ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, передает РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя ответил отрицательно на вопрос журналистов о наличии заявления со стороны СБ.

Постпред Мальты при ООН Ванесса Фрейзер отметила, что ни одно из государств — членов Совбеза не представило проект заявления. Все члены Совета Безопасности осудили нападение радикальной организации ХАМАС на Израиль, подчеркнула она.

Постпред ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба сообщила, что специальный координатор ООН по ситуации в зоне конфликта Тор Веннесланд представил доклад на заседании. Она отметила необходимость активации как международных, так и двусторонних каналов связи для призывов к прекращению огня и деэскалации.

Недавно пресс-секретарь Минобороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что армия планирует начать срочную эвакуацию граждан, проживающих рядом с границей сектора Газа. Предполагается, что в ближайшие сутки жителей переместят в убежища.

Ранее власти призвали граждан самостоятельно покинуть дома на фоне эскалации конфликта. Премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху заявил, что борьба с ХАМАС будет продолжительной и сложной. Он отметил, что население ожидает долгая и кровопролитная война, поэтому сейчас важно сплотиться перед лицом беды, проявить стойкость и веру в свою страну.