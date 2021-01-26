«Спутник V» зарегистрировали в Иране

https://static.news.ru/photo/29ac1600-5fcc-11eb-9d3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua

Разработанная в России вакцина от COVID-19 «Спутник V» прошла регистрацию в Иране.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф объявил об одобрении препарата санитарным регулятором страны на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Вакцина «Спутник V» вчера была зарегистрирована в Иране. Она была одобрена нашими санитарными властями, и в скором будущем, надеемся, мы сможем её закупить, а также приступить к совместному производству при участии соответствующих институтов в России и Иране, — цитирует Зарифа РИА Новости.

«Спутник V» создан на основе аденовирусных векторов человека. Препарат уже одобрили регуляторы РФ, Белорусии, Аргентины, Венгрии, Боливии, Сербии, ОАЭ, Алжира, Палестины, Венесуэлы, Парагвая и Туркмении. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию «Спутника V».

В Индии препарат находится в третьей фазе клинических испытаний. Власти страны надеются, что после регистрации вакцины Индия сможет поставлять произведённый на собственных мощностях «Спутник V» в другие страны, в том числе и в Россию, передавал NEWS.ru. Прививку испытал на себе индийский посол в Москве Венкатеш Варма.